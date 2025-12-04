Carnaval 2026: Recife espera 3,6 milhões de foliões e aposta na geração de 60 mil empregos

No evento de anúncio das 80 atrações, nesta quinta (4), no Paço do Frevo, na área central da cidade, a Secretaria de Turismo e Lazer disse que a expectativa é que o Aeroporto Internacional do Recife receba cerca de 310,5 mil passageiros

Agremiações devem ser inscrever para Carnaval do recife (Foto: Divulgação)

Durante o anúncio de 70 atrações para o Carnaval 2026, nesta quinta (4), a Prefeitura do Recife apresentou as expectativas para a economia no período da festa.

A expectativa da Prefeitura do Recife é que mais de 3,6 milhões foliões devam curtir o Carnaval na capital pernambucana.

No evento, no Paço do frevo, na área central da cidade, a Secretaria de Turismo e Lazer disse que a expectativa é que o Aeroporto Internacional do Recife receba cerca de 310,5 mil passageiros.

Além disso, existe a previsão da geração de 60.030 postos de trabalho. Isso significa um pouco mais do que os 58 mil contabilizados no Carnaval 2025.

Existe, ainda, a previsão de movimentação financeira de R$ 2,7 bilhões. Esse é um valor igual ao informado no encerramento da folia deste ano.

"A gente mostra a força da nossa cultura. Recebe também o Brasil, aqui. Expectativa e os números apontam que vai ser muito bom. Hotelaria e bares e restaurantes estão otimistas", afirmou o prefeito João Campos (PSB).

Atrações

O Carnaval 2026 terá seis dias, como aconteceu em 2025. Nesta quinta, a prefeitura também divulgou as 80 atrações.

Entres os artistas anunciados estão Iza, Ludmilla, Seu Jorge , Priscilla Senna, João Gomes, Jota Pê e Mestrinho. O anúncio antecipado das atrações do Carnaval 2026 aconteceu no Paço do Frevo, no Bairro do Recife.

De acordo com a gestão municipal, a antecipação do anúncio das atrações visa possibilitar que os visitantes já se programem suas vindas ao Recife, fomentando ainda mais o turismo no período carnavalesco.

Os homenageados do Carnaval 2026 do Recife serão o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos no próximo ano. O tema será "Carnaval do Futuro".