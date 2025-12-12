Recife terá cortejo natalino e cantata gratuita neste fim de semana

Cerca de 300 pessoas participam diretamente da ação no domingo (Foto: Hans Manteuffel/Divulgação)

A capital de Pernambuco recebe, neste fim de semana, uma programação natalina com atividades culturais no Bairro do Recife. Entre os destaques estão um cortejo inédito do espetáculo Baile do Menino Deus e uma cantata de Natal aberta ao público na Livraria Jaqueira.

No sábado (14), a Livraria Jaqueira do Recife Antigo realiza uma cantata de Natal gratuita. A programação começa às 16h, com contação de histórias conduzida por Ilana Ventura. Às 17h, alunos da Escola Inovação se apresentam, e, às 17h30, está prevista a chegada do Papai Noel. O evento é aberto ao público.

Já no domingo, o “Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal” promove, pela primeira vez, um cortejo pelas ruas do Bairro do Recife. A concentração está marcada para as 15h30, no Cais da Alfândega. O percurso segue até a Praça do Arsenal da Marinha e reúne integrantes da ópera popular com grupos de pastoril, reisado, guerreiro e cavalo marinho. No trecho final, participam blocos líricos, a Orquestra Sinfônica do Recife e passistas da Escola de Frevo do Recife.

Cerca de 300 pessoas participam diretamente da ação, que antecipa as apresentações tradicionais do espetáculo nos dias 23, 24 e 25 de dezembro, no Marco Zero. O cortejo propõe o encontro entre manifestações do ciclo natalino e elementos do carnaval pernambucano.

As encenações deste ano trazem ajustes no elenco e no formato. O bailarino Dimas Popping passa a integrar o espetáculo, e o sanfoneiro Flávio Leandro participa pela primeira vez da apresentação ao ar livre. Também houve mudanças no quarteto de Mateus, com a entrada de Djaelton Quirino no rodízio de intérpretes do papel, ao lado de Sóstenes Vidal, Arilson Lopes e Daniel Barros.

Criado a partir de um livro lançado em 1983, o Baile do Menino Deus integra desde 2004 o calendário oficial de eventos do Marco Zero. Em 2024, o espetáculo foi reconhecido como Patrimônio Imaterial do Recife. A narrativa combina elementos da tradição popular brasileira e aborda temas sociais por meio de cantigas, danças, figuras folclóricas e referências culturais de matrizes indígenas, africanas e ibéricas.