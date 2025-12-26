Olinda anuncia vistoria em áreas de risco no Sítio Histórico apontadas em estudo da UFPE e Iphan

A iniciativa está marcada para a segunda (29), segundo informou, nesta sexta (26), a prefeitura da cidade. A vistoria marcará o início do processo de verificação dos locais indicados nos levantamentos, permitindo levantamento de ações estruturais, intervenções de mitigação e possíveis ajustes emergenciais nos pontos críticos

Áreas do Sítio Histórico de Olinda serão vistoriadas (Prefeitura de Olinda)

Uma vistoria será realizada no Sítio Histórico de Olinda, no Grande Recife, para permitir o início de uma análise preventiva das áreas mapeadas como sensíveis em estudo realizado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico (Iphan), que aponta pontos de atenção relacionados à estabilidade das encostas na área.

A iniciativa está marcada para a segunda (29), segundo informou, nesta sexta (26), a prefeitura da cidade.

Segundo a administração municipal, a ação terá início às 11h, na Bica dos Quatro Cantos, localizada na Rua do Bonfim, Amparo. A ação contará com equipes técnicas multidisciplinares.

Ainda segundo a prefeitura, a vistoria marcará o início do processo de verificação dos locais indicados nos levantamentos, permitindo à equipe municipal identificar necessidades de ações estruturais, intervenções de mitigação e possíveis ajustes emergenciais nos pontos críticos.

Além de servir como diagnóstico técnico, a agenda também integra a elaboração do Plano de Contingência da Quadra Chuvosa 2026, no qual serão incluídas medidas preventivas específicas para o Sítio Histórico, garantindo maior segurança para moradores, turistas e patrimônios tombados.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção, segurança urbana e preservação de Olinda, cidade reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade.



O que aconteceu



Segundo informações publicadas pela Marco Zero Conteúdo, a consultoria técnica avaliou a situação do solo e o nível de inclinação das encostas do Sítio Histórico, perímetro urbano cheio de ladeiras que abrange uma área de 1,2 quilômetro quadrado e abriga um dos principais polos de carnaval do país.

O estudo detectou, após seis meses de análises, um aumento na declividade das colinas e na instabilidade do solo, o que tem deixado as ruas mais íngremes. Um processo de degradação chamado tecnicamente de "rastejo".

Entre os locais afetados, conforme o relatório, estão pontos turísticos conhecidos, como o Seminário de Olinda, fundos da Igreja da Sé; Ladeira da Misericórdia; Bica dos Quatro Cantos; Igreja de Nossa Senhora do Amparo, além da Rua Nossa Senhora de Guadalupe.