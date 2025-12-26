Olinda anuncia vistoria em áreas de risco no Sítio Histórico apontadas em estudo da UFPE e Iphan
A iniciativa está marcada para a segunda (29), segundo informou, nesta sexta (26), a prefeitura da cidade. A vistoria marcará o início do processo de verificação dos locais indicados nos levantamentos, permitindo levantamento de ações estruturais, intervenções de mitigação e possíveis ajustes emergenciais nos pontos críticos
Publicado: 26/12/2025 às 12:04
Áreas do Sítio Histórico de Olinda serão vistoriadas (Prefeitura de Olinda)
Uma vistoria será realizada no Sítio Histórico de Olinda, no Grande Recife, para permitir o início de uma análise preventiva das áreas mapeadas como sensíveis em estudo realizado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico (Iphan), que aponta pontos de atenção relacionados à estabilidade das encostas na área.
A iniciativa está marcada para a segunda (29), segundo informou, nesta sexta (26), a prefeitura da cidade.
Segundo a administração municipal, a ação terá início às 11h, na Bica dos Quatro Cantos, localizada na Rua do Bonfim, Amparo. A ação contará com equipes técnicas multidisciplinares.
Ainda segundo a prefeitura, a vistoria marcará o início do processo de verificação dos locais indicados nos levantamentos, permitindo à equipe municipal identificar necessidades de ações estruturais, intervenções de mitigação e possíveis ajustes emergenciais nos pontos críticos.
Além de servir como diagnóstico técnico, a agenda também integra a elaboração do Plano de Contingência da Quadra Chuvosa 2026, no qual serão incluídas medidas preventivas específicas para o Sítio Histórico, garantindo maior segurança para moradores, turistas e patrimônios tombados.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção, segurança urbana e preservação de Olinda, cidade reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade.
O que aconteceu
Segundo informações publicadas pela Marco Zero Conteúdo, a consultoria técnica avaliou a situação do solo e o nível de inclinação das encostas do Sítio Histórico, perímetro urbano cheio de ladeiras que abrange uma área de 1,2 quilômetro quadrado e abriga um dos principais polos de carnaval do país.
O estudo detectou, após seis meses de análises, um aumento na declividade das colinas e na instabilidade do solo, o que tem deixado as ruas mais íngremes. Um processo de degradação chamado tecnicamente de "rastejo".
Entre os locais afetados, conforme o relatório, estão pontos turísticos conhecidos, como o Seminário de Olinda, fundos da Igreja da Sé; Ladeira da Misericórdia; Bica dos Quatro Cantos; Igreja de Nossa Senhora do Amparo, além da Rua Nossa Senhora de Guadalupe.