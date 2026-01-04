Metrô do Recife volta a ter operação suspensa aos domingos

De acordo com a CBTU, a medida é necessária para viabilizar a continuidade do cronograma intensivo de manutenção do sistema, com foco na troca de trilhos

Metrô do Recife passa por troca de trilhos (Nivaldo Fran/Arquivo DP)

Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o Metrô do Recife voltou a ter sua operação suspensa aos domingos. A medida vale a partir de hoje (4).

De acordo com a companhia, a medida é necessária para viabilizar a continuidade do cronograma intensivo de manutenção da via, com foco especial na substituição de trilhos. "O fechamento aos domingos é fundamental para garantir a segurança das equipes de trabalho e a celeridade dos serviços, que visam proporcionar maior estabilidade e agilidade nas viagens", diz o posicionamento.