Engavetamento com cinco carros deixa adolescente ferida na BR-232, em Jaboatão

O engavetamento aconteceu nesta sexta-feira (02), às 10h. (Divulgação)

Na manhã desta sexta-feira (02), um engavetamento envolvendo cinco carros deixou uma adolescente feriada no Km 13 da BR-232 em Jaboatão dos Guararapes. O sinistro aconteceu por volta das 10h.

O primeiro veículo saiu do local antes da chegada da viatura da Polícia Rodoviária Federal. Os quatro motoristas que estavam no local realizaram o teste do bafômetro e não foi detectado nenhum resultado alterado.

Apenas uma adolescente de 13 anos que estava em um dos carros ficou ferida, a princípio com ferimentos leves. Ela foi atendida no local pelo SAMU e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro do Curado.

Os veículos que precisam de guincho foram removidos para o acostamento e o trânsito está livre no momento.