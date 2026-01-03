BR-101 é fechada em Abreu e Lima após batida entre três veículos no sentido João Pessoa
Colisão ocorreu na manhã deste sábado (3) no Km 47,5. Segundo a PRF, pista foi bloqueada para limpeza após veículos serem retirados; quatro pessoas ficaram feridas.
Publicado: 03/01/2026 às 09:03
Rodovia está interditada para limpeza da pista (Foto: Divulgação/PRF)
Um acidente envolvendo três veículos interditou totalmente o fluxo da BR-101, no Km 47,5, em Abreu e Lima, na manhã deste sábado (3). A interdição ocorre no sentido João Pessoa (PB).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia está fechada para a limpeza da pista.
Segundo a corporação, o acidente aconteceu por volta das 6h15 com uma carreta tanque, uma Kombi e um carro.
A suspeita da polícia é de que o utilitário parou na faixa da direita para buscar passageiros, o carro, que vinha atrás, tentou desviar e acabou colidindo com a traseira da Kombi e com a carreta, que seguia na faixa da esquerda.
Três ocupantes da van e o motorista do carro ficaram feridos. Eles foram levados para unidades de saúde, conforme a PRF.
O motorista da carreta não teve ferimentos. Os três condutores realizaram teste do bafômetro, o resultado foi normal.
“Todos os veículos foram retirados da pista. A limpeza da rodovia continua”, finaliza a PRF, em nota.