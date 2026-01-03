João Campos e Tábata Amaral lamentam morte de Guto Carneiro após acidente no Recife

Prefeito e deputada destacam "ensinamentos silenciosos" de Guto, que era sogro do deputado Pedro Campos; colisão entre motos na Avenida Cruz Cabugá deixou duas vítimas fatais

Augusto Carneiro, de 56 anos, faleceu na tarde dessa sexta-feira (2) (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a deputada federal por São Paulo Tábata Amaral (PSB), compartilharam, neste sábado (3), nota de pesar pela morte de Carlos Augusto Carneiro, de 56 anos. Conhecido como Guto, ele era sogro do deputado Pedro Campos (PSB), seu irmão, e pai de Augusta (Guta), sua cunhada.

Guto faleceu na sexta-feira (2), após um grave acidente envolvendo duas motocicletas no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Além dele, outro motociclista, identificado como Fábio Vicente, de 48 anos, também morreu.

Na mensagem, João e Tábata ressaltaram o impacto da perda e afirmaram que Guto era “alguém especial”. “Uma pessoa incrível, que deixa a lembrança de amor partilhado, de presença constante e de ensinamentos silenciosos que permanecem vivos na memória e no coração de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado”, diz trecho.

“Que Deus envolva Magaly, Dada, Diogo, Pedro, Guta, Nina e toda a família com serenidade, conforto e força neste momento tão difícil, trazendo paz aos seus corações. Tenho certeza de que, lá de cima, Guto seguirá cuidando da família que tanto ama. Estaremos juntos, atravessando unidos este período tão duro”, lamenta.







‘Coração dilacerado’, diz Augusta e Pedro Campos

Mais cedo, Pedro Campos compartilhou que o coração de sua família está “dilacerado”. “Venho em nome da minha família, agradecer as orações e mensagens de carinho e fé que nos chegam em razão do falecimento do meu sogro”, diz o texto. “Guto foi um filho exemplar, marido companheiro, pai excepcional e o melhor avô que Nina poderia ter”. O texto é finalizado com um pedido a Deus por “força e consolo para atravessar este momento de profunda dor”.

Acidente

O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 17h30, no cruzamento da Avenida Cruz Cabugá com as ruas Pedro Afonso e Doutor João Vieira de Menezes.

De acordo com testemunhas, o casal estava em uma moto aguardando o semáforo abrir para virar à esquerda na Cruz Cabugá, no sentido Olinda. A outra moto aguardava na direção contrária. Quando o sinal abriu, os veículos colidiram. Todos os envolvidos usavam capacetes.

O acidente mobilizou quatro viaturas do Samu, quatro da Polícia Militar e uma do Corpo de Bombeiros, além do apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações foram iniciadas e “seguirão até a elucidação total dos fatos”.

