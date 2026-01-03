"Coração dilacerado": Ao lado da esposa, Pedro Campos lamenta morte do sogro em acidente na Cruz Cabugá

Carlos Augusto Carneiro, o Guto, faleceu após colisão entre motocicletas em Santo Amaro, no Recife. Além do sogro do parlamentar, o motociclista Fábio Vicente também foi vítima fatal.

Em nota emocionada, o deputado federal Pedro Campos (PSB) e sua esposa, Augusta Carneiro, homenagearam "Guto", uma das vítimas fatais da colisão entre motocicletas na Avenida Cruz Cabugá. A nota foi encaminhada à imprensa na manhã deste sábado (3).

Carlos Augusto Carneiro, conhecido como Guto, era sogro do parlamentar e pai de Augusta (Guta). Ele faleceu na última sexta-feira (2), após um grave acidente envolvendo duas motocicletas no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Além dele, outro motociclista, identificado como Fábio Vicente, de 48 anos, também morreu.

A nota é assinada por Pedro, Guta e Nina, a filha do casal. “Com o coração dilacerado, venho, em nome da minha família, agradecer as orações e mensagens de carinho e fé que nos chegam em razão do falecimento do meu sogro”, diz o texto. “Guto foi um filho exemplar, marido companheiro, pai excepcional e o melhor avô que Nina poderia ter”. O texto é finalizado com um pedido a Deus por “força e consolo para atravessar este momento de profunda dor”.

Acidente

O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 17h30, no cruzamento da Avenida Cruz Cabugá com as ruas Pedro Afonso e Doutor João Vieira de Menezes.

De acordo com testemunhas, o casal estava em uma moto aguardando o semáforo abrir para virar à esquerda na Cruz Cabugá, no sentido Olinda. A outra moto aguardava na direção contrária. Quando o sinal abriu, os veículos colidiram. Todos os envolvidos usavam capacetes.

O acidente mobilizou quatro viaturas do Samu, quatro da Polícia Militar e uma do Corpo de Bombeiros, além do apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações foram iniciadas e “seguirão até a elucidação total dos fatos”.

