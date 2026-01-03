Família de motociclista morto na Cruz Cabugá desabafa: "Quero lembrar de você sempre sorrindo"

O sinistro mobilizou quatro viaturas do Samu, quatro da Polícia Militar e uma do Corpo de Bombeiros, além do apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU)

Familiares de Fábio Vicente, de 48 anos, uma das vítimas do grave acidente que matou dois motociclistas na tarde desta sexta-feira (2), na Avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, usaram as redes sociais para expressar luto. “Quero lembrar de você sempre sorrindo”, escreveu a irmã dele, Flávia Analine.

Fábio conduzia uma motocicleta acompanhado da esposa, 47, no momento da colisão. Em suas redes sociais, Flávia afirma que Fábio já estava planejando a festa de São João da família. “Você sempre queria reunir a família. Por que você se foi?”, lamenta.

Em outra publicação, ela informou que o velório de seu irmão seria neste final de semana, no Cemitério de Guadalupe, em Olinda.

A esposa de Fábio, que não teve a identidade informada, foi socorrida com vida para uma unidade de saúde.

Acidente

O outro motociclista foi identificado como Augusto Carneiro, de 56 anos, sogro do deputado federal Pedro Campos (PSB).

De acordo com testemunhas do sinistro, o casal que estava em uma moto vermelha aguardava o semáforo abrir para virar à esquerda para a avenida Cruz Cabugá, enquanto o outro motociclista vinha na direção contrária. Quando o semáforo abriu, os veículos colidiram. Todos usavam capacetes.

“O casal na moto vermelha ia fazer a conversão [para a Avenida Cruz Cabugá]. Eu tinha acabado de passar pelo local”, relata o entregador de aplicativo Tiago Felipe.

Adriana Barbosa, de 50 anos, contou que ouviu o barulho da colisão da casa de onde mora, na Rua Astronauta Collins. “Já tinha imaginado que tinha sido acidente, porque sempre tem acidente aqui nessa rua. Esse cruzamento é perigoso e os motoristas não respeitam o sinal. Meu filho também trabalha por aplicativo e a gente que é mãe pensa logo o pior”, conta.

O sinistro mobilizou quatro viaturas do Samu, quatro da Polícia Militar e uma do Corpo de Bombeiros, além do apoio da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações foram iniciadas e “seguirão até a elucidação total dos fatos”.