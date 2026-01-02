Três pesoas são presas com sistema de reconhecimento facial em operação de Réveillon

Sistema de reconhecimento facial da SDS-PE (Foto: DivulgaçãO/SDS-PE)

Três pessoas com mandados de prisão em aberto foram presas com uso do sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) durante a Operação Réveillon. A ação foi realizada entre os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, na praia do Pina, no Recife

Segundo a SDS, as prisões ocorreram durante os shows promovidos no local, após os suspeitos serem identificados pela ferramenta tecnológica. Entre os detidos estão um homem de 30 anos, com mandado expedido pela comarca do Recife; um homem de 34 anos, com ordem judicial da Vara Criminal da Comarca de São Lourenço da Mata; e um homem de 51 anos, com mandado de prisão expedido pela comarca de Sirinhaém. Após a abordagem, eles foram encaminhados ao Sistema Prisional de Pernambuco.

A secretária de Defesa Social em exercício, Mariana Cavalcanti, destacou o uso da tecnologia no apoio às ações policiais. “Esse resultado demonstra como o investimento em tecnologia fortalece o trabalho das forças de segurança. O reconhecimento facial tem se mostrado uma ferramenta eficaz para identificar foragidos da Justiça e garantir mais segurança à população em grandes eventos”, afirmou.

De acordo com a SDS, o reconhecimento facial é empregado em grandes eventos no estado e integra as forças de segurança com outros órgãos do sistema de justiça, inclusive em âmbito nacional.

Além dessa ferramenta, a Operação Réveillon contou com o uso de drones, plataformas de observação e helicópteros do Grupamento Tático Aéreo (GTA). A SDS informou ainda que policiais e demais profissionais da segurança pública atuaram em 4.538 postos de trabalho ao longo de todo o período do evento, entre 27 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026.