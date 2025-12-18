Empresária é agredida por ex-companheiro em salão de beleza em Boa Viagem

Vítima havia encerrado relação com agressor há cerca de duas semanas e estava no ambiente de trabalho quando foi agredida com socos e um mata-leão

Empresário é agredida em salão em Boa Viagem (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma empresária de 28 anos foi vítima de agressão dentro do próprio salão de beleza, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O episódio ocorreu na noite da quarta-feira (17) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. De acordo com as investigações, o ataque aconteceu durante uma tentativa do ex-companheiro de reatar o relacionamento com a vítima.

A mulher foi identificada como Laryssa Bezerra de Menezes. O suspeito da agressão é o ex-companheiro, Michelon Marques Ferreira. As imagens mostram o homem desferindo tapas e socos contra a empresária, além de tentar imobilizá-la com um golpe conhecido como “mata-leão”. Durante a ação, ele também danificou o celular da vítima e causou prejuízos à estrutura do salão, incluindo a recepção, que foi parcialmente quebrada.

O caso está sob apuração da Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia da Mulher de Santo Amaro. Até a última atualização desta matéria, o suspeito não havia sido localizado. A ocorrência foi registrada como violência doméstica e familiar, lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio.

Em depoimento, a empresária relatou que o ex-marido chegou ao local de trabalho no início da noite, quando o salão já estava fechado e sem clientes. Após uma discussão, ele passou a agredi-la fisicamente e a destruir objetos do estabelecimento.

As imagens, registradas por volta das 20h18, mostram o momento em que o agressor encurrala a vítima próxima à porta de vidro, desfere um tapa em seu rosto e tenta imobilizá-la pelo pescoço. Em seguida, ele arremessa o celular da mulher contra a bancada e se apoia com força na mesa, danificando a estrutura.

Em outro trecho do vídeo, a vítima aparece recolhendo seus pertences do chão enquanto o agressor circula pelo salão. Logo depois, ele retorna e atinge o rosto da empresária com um soco, fazendo com que ela caia sentada em um sofá. Mesmo caída, a mulher continua sendo atingida por novos golpes, enquanto tenta proteger a cabeça com as mãos.

Após a sequência de agressões, o homem pega a bolsa da vítima, entrega a ela e tenta abraçá-la. A empresária se afasta, e o agressor deixa o local, enquanto ela permanece sentada, chorando e com sinais de dificuldade para respirar.

Segundo o relato da vítima à polícia, o término do relacionamento ocorreu após uma traição por parte do suspeito. Ela afirmou ainda que conseguiu escapar da tentativa de estrangulamento ao abaixar o pescoço e morder o braço do agressor. Mesmo assim, ele voltou a agredi-la, quebrou seu celular, danificou a recepção do salão e deixou o local após novas agressões físicas. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Feminicídio em Pernambuco

Pernambuco já registra 82 feminicídios em 2025, número superior ao total de 2024. Os dados, divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), apontam aumento de 20,5% em relação ao ano anterior, quando foram contabilizadas 76 mortes.

Os 82 feminicídios registrados entre janeiro e novembro significam, em média, 7,4 casos por mês, um crime a cada quatro dias em Pernambuco.