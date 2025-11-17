Turista paulista morre após afogamento em Fernando de Noronha

Jovem de 25 anos chegou a ser resgatado e recebeu manobras de reanimação, mas não resistiu; corpo será levado para exames no IML do Recife

Além da ilha principal de Fernando de Noronha, o arquipélago é formado por outras 20 ilhas (Foto: Bruna Roveri)

Um turista de São Paulo sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de se afogar na Praia do Cachorro, em Fernando de Noronha, e morreu na tarde desta segunda-feira (17). Ele tinha 25 anos e não teve o nome divulgado. A confirmação foi feita pela Administração da Ilha.

O jovem estava com a irmã e teria sido aconselhado a não mergulhar devido às fortes ondas, mas não seguiu a recomendação. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros e realizaram tentativas de reanimação no local. Ele chegou a receber atendimento ainda na faixa de areia.

Em comunicado, a Superintendência de Saúde da Administração de Noronha informou que o visitante foi retirado da água por um guarda-vidas e encaminhado ao Hospital São Lucas. Ele chegou à unidade já em parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços da equipe médica, não houve recuperação dos sinais vitais.

O corpo será enviado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife para exames e, em seguida, transferido para São Paulo. A previsão é de que o traslado ocorra na terça-feira (18).

Confira a nota completa:

A Superintendência de Saúde de Fernando de Noronha informa que, na manhã desta segunda-feira (17), um turista de 25 anos, natural de São Paulo, faleceu após um afogamento na Praia do Cachorro.

O jovem foi resgatado por um guarda-vidas e encaminhado ao Hospital São Lucas pelo Corpo de Bombeiros. Ele já chegou à unidade em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou todos os protocolos de reanimação, mas o paciente não resistiu, vindo a óbito na tarde de hoje.

O corpo seguirá para exames no Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife e depois será encaminhado para São Paulo. A previsão é que a transferência seja realizada na terça (18).

