Cinco suspeitos são presos no Centro do Recife por roubo, lesã corporal e porte ilegal de arma

Policiais militares localizaram suspeitos após homem denunciar ter sofrido agressão física na Praça da Independência, no Centro do Recife

Polícia apreendeu cinco facas, 57 invólucros contendo crack, além de R$ 555 em dinheiro (PMPE/divulgação)

Cinco suspeitos foram presos no Centro do Recife, na quinta (1º), por roubo, lesão corporal e porte ilegal de arma branca. A ação foi realizada por equipes do 16º Batalhão da Polícia Militar, após denúncia de homem que teria sido espancado pelo grupo na Praça da Independência, no bairro de Santo Antônio.

De acordo com a vítima, os agressores permaneciam no local. O efetivo policial se deslocou até lá e encontrou os suspeitos, sendo quatro homens e uma mulher.

Com o grupo, foram encontrados R$ 555,00 em dinheiro, além de 57 invólucros contendo substância análoga ao crack e cinco facas. A vítima foi inicialmente encaminhada inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos. Após a alta, foi conduzida à Central de Plantões da Capital (CEPLANC) para adoção das medidas cabíveis.