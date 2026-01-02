Discussão entre vizinhos termina em morte a facadas em Canhotinho, no Agreste
Publicado: 02/01/2026 às 11:37
Um homem foi assassinado na manhã desta quinta-feira (1º), no Bairro Novo, no município de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações repassadas à polícia, alguns vizinhos estavam confraternizando e fazendo uso de bebidas alcoólicas quando uma discussão teve início. Durante o desentendimento, José Clovis das Neves Cavalcanti, de 33 anos, foi atingido por golpes de faca.
O principal suspeito do crime é o vizinho da vítima, identificado como Adeildo Damião, que fugiu do local logo após o ocorrido e, até o momento, não foi localizado pela Polícia Militar.
A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.
Ainda segundo a polícia, a filha do suspeito também foi ferida com um golpe de faca na cabeça. Ela teria sido lesionada por outras pessoas que estavam no local e se revoltaram após a morte de José Clovis. A mulher foi socorrida, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.
Este foi o terceiro homicídio registrado em menos de 24 horas no município de Canhotinho. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Confira nota da Polícia Militar na íntegra:
A Polícia Militar informa, através da 11ªCIPM, que registrou, na manhã de ontem (1), uma ocorrência de lesão corporal por arma branca no município de canhotinho. Viaturas foram enviadas ao local, de onde a vítima foi socorrida por uma ambulância, mas foi a óbito ao dar entrada na unidade de saúde. O suspeito fugiu tomando destino ignorado. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.