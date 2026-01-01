Homem é morto em Jaboatão dos Guararapes na madrugada desta quinta (1º)
Conhecido como Rafael do Frete, o homem foi morto a tiros no bairro de Vila Rica
Publicado: 01/01/2026 às 15:10
Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Reprodução/PCPE)
Um homem foi morto na madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.
Segundo informações preliminares, o homem, de apelido ‘Rafael do Frete’, foi assassinado a tiros. Este é considerado o primeiro crime de homicídio na Região Metropolitana do Recife.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou o homicídio consumado e que está investigando o crime.
Confira a nota completa:
"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, nesta quinta-feira (01), por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, um homicídio consumado que vitimou um homem ainda sem identificação. O crime aconteceu no bairro Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, com auxílio de arma de fogo. As investigações seguem em andamento".