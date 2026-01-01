° / °
Homem é morto em Jaboatão dos Guararapes na madrugada desta quinta (1º)

Conhecido como Rafael do Frete, o homem foi morto a tiros no bairro de Vila Rica

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/01/2026 às 15:10

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Reprodução/PCPE)

Um homem foi morto na madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro de Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Segundo informações preliminares, o homem, de apelido ‘Rafael do Frete’, foi assassinado a tiros. Este é considerado o primeiro crime de homicídio na Região Metropolitana do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou o homicídio consumado e que está investigando o crime.

Confira a nota completa:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, nesta quinta-feira (01), por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul, um homicídio consumado que vitimou um homem ainda sem identificação. O crime aconteceu no bairro Vila Rica, em Jaboatão dos Guararapes, com auxílio de arma de fogo. As investigações seguem em andamento".

