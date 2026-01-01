Homem morre após intervenção policial durante tentativa de furto em farmácia no Recife

De acordo com informações, um oficial da Polícia Militar, que estava à paisana, passava pelo local por volta das 22h quando percebeu que a porta da farmácia estava arrombada

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Um homem morreu após ser baleado durante uma intervenção policial na noite da quarta-feira (31), em uma farmácia localizada na Estrada de Belém, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

De acordo com informações, um oficial da Polícia Militar, que estava à paisana, passava pelo local por volta das 22h quando percebeu que a porta da farmácia estava arrombada. Ao se aproximar, ele viu um homem com pertences do estabelecimento.

Ainda segundo o relato, o policial deu ordem de parada, mas o suspeito teria sacado uma faca tipo peixeira e avançado contra o sargento. Em legítima defesa, o policial efetuou um disparo de arma de fogo.

Após a ação, o Corpo de Bombeiros e uma equipe da Polícia Militar foram acionados. O homem ferido foi socorrido e levado ao Hospital da Restauração, no Recife, onde chegou com sinais vitais, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

O sargento se apresentou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no início da madrugada desta quinta-feira (1º) e prestou esclarecimentos. Os itens que haviam sido levados da farmácia foram devolvidos ao gerente do estabelecimento.

O caso foi registrado como morte por intervenção legal e está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco.

Confira a nota da PMPE na íntegra:

"Na madrugada desta quinta-feira (01/01), policiais militares do 13º BPM foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo em uma farmácia localizada no bairro de Campo Grande, no Recife.

No local, foi constatado que um policial militar à paisana interveio em uma situação de flagrante e, em legítima defesa, resultando em um indivíduo ferido, que foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde veio a óbito.

Após acionar o serviço de emergência, o policial apresentou-se espontaneamente à autoridade competente para a realização dos procedimentos legais cabíveis. O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Pernambuco.



A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social instaurou um procedimento preliminar para acompanhar o Inquérito Policial e verificar eventual repercussão administrativa dos fatos. Esse procedimento segue o protocolo estabelecido, segundo o qual todos os casos com intervenção policial da qual ocorra lesão ou morte geram a abertura de Inquérito Policial e Investigação Preliminar na Corregedoria."