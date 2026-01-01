Incêndio atinge barreira em Olinda, no Grande Recife

De acordo a corporação, as chamas ficaram restritas à vegetação e não chegaram a atingir residências próximas

(Reprodução/Redes Sociais/Olinda Ordinário)

Na madrugada deste quinta-feira (1º), ocorreu um incêndio em uma área de vegetação, na rua Humaitá, localizada no bairro Jardim Brasil I, em Olinda. A ocorrência mobilizou uma equipe de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

De acordo a corporação, as chamas ficaram restritas à vegetação e não chegaram a atingir residências próximas. A CBMPE ainda afirmou que não houve registro de vítimas.

Alguns moradores das proximidades chegaram a inalar fumaça durante o incêndio, mas não apresentaram quadro clínico que justificasse o encaminhamento para unidades de saúde.

A causa do incêndio ainda não foi identificada. O local foi deixado em segurança após a finalização do trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros.