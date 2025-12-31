Entregador por aplicativo é morto a tiros e tem moto roubada na Várzea
Crime aconteceu na noite desta terça-feira (30); a polícia investiga o caso como roubo seguido de morte
Publicado: 31/12/2025 às 11:30
Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)
Um entregador por aplicativo foi morto a tiros durante um assalto na noite de terça-feira (30), no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. O crime é investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o autor fugiu com a motocicleta da vítima.
De acordo com corporação, o homem foi encontrado em via pública com perfurações de arma de fogo. Testemunhas relataram que ele foi abordado por um desconhecido enquanto realizava entregas na localidade.
O caso foi registrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Capital. Em nota, a Polícia afirmou que as diligências seguem em curso para identificar o autor e localizar o veículo roubado.