Assaltantes espalham grampos nas ruas e usam explosivos para roubar banco no Agreste de Pernambuco

Sistema de monitoramento da agência do Banco do Brasil em Orobó, no Agreste de Pernambuco, acionou a Polícia Militar para a ocorrência

Até o momento, ocorrência não registra vítimas, segundo a Polícia Militar (Reprodução/Instagram)

Na madrugada desta quarta-feira (31), uma agência do Banco do Brasil em Orobó, no Agreste de Pernambuco, foi alvo de um assalto. De acordo com a Polícia Militar, informações preliminares indicam que quatros homens quebraram os vidros do banco e utilizaram explosivos dentro do estabelecimento.

A corporação recebeu informações sobre o caso por meio do sistema de monitoramento do Banco do Brasil. Os criminosos teriam chegado ao local em uma Hilux branca, enquanto um veículo do tipo Gol espalhava grampos nas vias de acesso ao banco, na tentativa de dificultar o acesso das viaturas.

De acordo com a PM, a ocorrência segue em andamento e não há registro de vítimas. Imagens e vídeos da ação foram encaminhados à DINTER I e às demais autoridades competentes.

O Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) foi acionado para apoio às diligências junto com o 22°BPM, responsável por atender ao chamado do banco. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Limoeiro, como roubo a agência bancária.

