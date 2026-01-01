Pernambuco tem sete praias impróprias para banho; confiira

Segundo novo boletim da CPRH, Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, está entre as praias impróprias para banho em Pernambuco

Praia do Pina, na Zona Sul do Recife (Sol Pulquério/PCR)

O novo relatório de balneabilidade elaborado pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) aponta que Pernambuco tem sete praias impróprias para banho. Os dados foram levantados a partir de coleta realizada no dia 22 de dezembro de 2025.

Dentre as praias impróprias para banho no estado está a Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, cuja coleta das águas foi realizada em frente à Rua Comendador Moraes. Também foram apontadas como impróprias as praias de Rio Doce, Carmo e Milagres, em Olinda, as praias de Jaguaribe e Pilar, na Ilha de Itamaracá, além da praia do Janga, em Paulista.

A amostragem é feita semanalmente e a análise leva em conta a Resolução CONAMA Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade. O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de bactérias do tipo enterococo em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

De acordo com a CPRH, águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas categoria própria quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 100 enterococos por 100mL de amostra. Se as águas não atenderem a esses critérios ou apresentarem mais de 400 enterococos na última amostragem, são consideradas impróprias para banho.

Recomendações

A CPRH recomenda que a população evite o banho na semana em que as praias forem consideradas impróprias. O contato com o mar também é desaconselhado em locais onde houver incidência relativamente elevada ou anormal de doenças por veiculação hídrica; recebimento regular intermitente ou esporádico de esgotos por intermédio de valas, corpos de água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais; presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação; floração de algas ou outros organismos, até que comprove que não oferecem risco à saúde.