Onde já é 2026: regiões do Pacífico, Ásia e Oceania iniciam celebrações de Ano Novo

Nova Zelândia, Austrália, Japão e Coreia do Sul foram alguns dos primeiros países a celebraram a chegada de 2026

Tailândia (Chanakarn Laosarakham/AFP)

Diversos países já se despediram de 2025 em diferentes ritmos, seguindo os 39 fusos horários utilizados globalmente. Enquanto países das Américas ainda aguardam a chegada do novo ano, regiões do Pacífico, Ásia e Oceania já entraram em 2026 com festas e cerimônias tradicionais.

A primeira virada ocorreu em Kiritimati, ilha que compõe o arquipélago de Kiribati, na Oceania. Em seguida, Nova Zelândia, Austrália, China, Japão e outras nações avançaram no calendário, reunindo multidões em eventos públicos e shows pirotécnicos.

Na Austrália, antes da queima de fogos, um minuto de silêncio foi realizado em memória das vítimas do ataque terrorista na praia de Bondi. Em Sydney, a Ponte da Baía recebeu iluminação especial e fez o maior show pirotécnico de sua história.

Mais ao norte, a Coreia do Sul celebrou a chegada do novo ano com a tradicional cerimônia do toque de sinos em Seul, reunindo mais de 10 mil pessoas. Já na China, Japão, Coreia do Norte e Filipinas, grandes centros urbanos registraram festas públicas.

Já comemoram a chegada de 2026 países e territórios como:

•Kiribati (Kiritimati)

•Nova Zelândia e Ilhas Chatham

•Tokelau, Samoa e Tonga

•Fiji e Ilhas Marshall

•Tuvalu

•Austrália (inclusive Sydney e Melbourne)

•Japão

•Coreia do Sul e Coreia do Nort

•China

•Filipinas

•Malásia

•Indonésia (em diferentes regiões)

•Timor-Leste

•Taiwan, Hong Kong, Macau e Singapura

•Vietnã, Tailândia, Laos e Camboja

•Mianmar

•Bangladesh e Nepal

•Índia e Sri Lanka

•Paquistão

•Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão

•Maldivas, Tajiquistão e Afeganistão

•Territórios da França no Oceano Índico e partes da Rússia

