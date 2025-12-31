Onde já é 2026: regiões do Pacífico, Ásia e Oceania iniciam celebrações de Ano Novo
Nova Zelândia, Austrália, Japão e Coreia do Sul foram alguns dos primeiros países a celebraram a chegada de 2026
Publicado: 31/12/2025 às 16:55
Tailândia (Chanakarn Laosarakham/AFP)
Diversos países já se despediram de 2025 em diferentes ritmos, seguindo os 39 fusos horários utilizados globalmente. Enquanto países das Américas ainda aguardam a chegada do novo ano, regiões do Pacífico, Ásia e Oceania já entraram em 2026 com festas e cerimônias tradicionais.
A primeira virada ocorreu em Kiritimati, ilha que compõe o arquipélago de Kiribati, na Oceania. Em seguida, Nova Zelândia, Austrália, China, Japão e outras nações avançaram no calendário, reunindo multidões em eventos públicos e shows pirotécnicos.
Na Austrália, antes da queima de fogos, um minuto de silêncio foi realizado em memória das vítimas do ataque terrorista na praia de Bondi. Em Sydney, a Ponte da Baía recebeu iluminação especial e fez o maior show pirotécnico de sua história.
Mais ao norte, a Coreia do Sul celebrou a chegada do novo ano com a tradicional cerimônia do toque de sinos em Seul, reunindo mais de 10 mil pessoas. Já na China, Japão, Coreia do Norte e Filipinas, grandes centros urbanos registraram festas públicas.
Já comemoram a chegada de 2026 países e territórios como:
•Kiribati (Kiritimati)
•Nova Zelândia e Ilhas Chatham
•Tokelau, Samoa e Tonga
•Fiji e Ilhas Marshall
•Tuvalu
•Austrália (inclusive Sydney e Melbourne)
•Japão
•Coreia do Sul e Coreia do Nort
•China
•Filipinas
•Malásia
•Indonésia (em diferentes regiões)
•Timor-Leste
•Taiwan, Hong Kong, Macau e Singapura
•Vietnã, Tailândia, Laos e Camboja
•Mianmar
•Bangladesh e Nepal
•Índia e Sri Lanka
•Paquistão
•Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão
•Maldivas, Tajiquistão e Afeganistão
•Territórios da França no Oceano Índico e partes da Rússia