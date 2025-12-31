Confusão em quiosque termina com agressão a turista em Balneário Camboriú

Segundo informações compartilhadas pela Radio Mirador, a vítima, um turista argentino, teria afirmado ter sido lesado com uma cobrança de R$ 150 em um quiosque

Confusão foi registrada nesta terça-feira (30), em Balneário Camboriú (Reprodução/Redes Sociais)

Menos de uma semana após dois turistas terem sido agredidos por barraqueiros na praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, no Grande Recife, vídeos de uma cena semelhante passaram a ser divulgados nas redes sociais, desta vez em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Nas imagens, registradas nesta terça-feira (30), é possível ver ao menos três ambulantes, usando camisetas laranja, agredindo um homem com uma vassoura, além de tapas. Em outro momento, um quarto homem entra em cena e atinge a vítima com uma voadora.

Segundo informações compartilhadas pela Radio Mirador, a vítima, um turista argentino, teria afirmado ter sido lesado com uma cobrança de R$ 150 em um quiosque. A alegação foi negada pela pessoa responsável pelo estabelecimento.

Em seguida, um grupo de pessoas, incluindo a proprietária do quiosque, teria confrontado o turista, intensificando a confusão inicial.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre medidas adotadas pelos órgãos de segurança.

No último sábado (27), um casal de turistas de Mato Grosso relatou ter sido espancado após se negar a pagar o valor cobrado pelo uso de cadeiras de praia em Porto de Galinhas. Segundo eles, a taxa teria aumentado de R$ 50 para R$ 80 sem aviso prévio. O caso é investigado pela Delegacia de Porto de Galinhas.

