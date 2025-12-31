Foragido por homicídio em Goiás é detido em restaurante de luxo em Porto de Galinhas

Igor Dias Pimenta é o principal suspeito de ter atirado contra Sílvio Júnnio, com quem tinha um desafeto

Suspeitos teriam discutido em uma balada horas antes do crime (Reprodução/Instagram)

Um homem procurado pela Justiça de Goiás foi preso na tarde de segunda-feira (29) enquanto estava em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco. A captura, realizada por policiais da delegacia local, cumpriu mandado de prisão por homicídio contra Igor Dias Pimenta, apontado como autor da morte de Sílvio Júnnio Oliveira, conhecido como Junin, em um caso que ganhou repercussão em Goiás.

A detenção ocorreu após troca de informações entre equipes de investigação de Pernambuco e Goiás. Igor foi encontrado em um restaurante de alto padrão, onde participava das comemorações de fim de ano como visitante. No momento da abordagem, estava com um veículo BMW.

O crime pelo qual ele é investigado aconteceu no Setor Rio das Pedras, em Aparecida de Goiânia, durante a madrugada do dia 30 de junho. Horas antes do crime, a vítima e o principal suspeito teriam discutido dentro de uma boate. A cunhada de Sílvio comentou nas redes sociais que o atrito entre ambos era antigo e não teria ligação com ciúmes, apesar de Igor ter enviado mensagens à namorada da vítima.

Um homem identificado como Lucas de Amorim Carvalho foi detido em flagrante por dirigir o carro utilizado na ação. Ele afirmou ter recebido R$ 2 mil para conduzir o veículo enquanto Igor efetuava os disparos, ao todo, nove tiros.

Em comunicado, a Polícia Civil de Pernambuco informou que após o cumprimento das formalidades legais, Igor foi encaminhado para a Justiça, onde permanece à disposição.