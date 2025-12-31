Incêndio atinge área de vegetação em estação da Compesa, em Caruaru

Ocorrência mobilizou equipes civis e militares e foi encerrada sem registro de feridos

Incêndio atingiu unidade da Compesa, mas não houve feridos (Foto: Reprodução/Instagram)

Um foco de incêndio foi registrado na noite de terça-feira (30) em uma área de vegetação localizada no terreno da Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste pernambucano. O fogo não atingiu as instalações da unidade operada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e ninguém ficou ferido.

A ocorrência mobilizou bombeiros civis e equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que atuaram de forma conjunta no controle das chamas. A área foi isolada por segurança até a completa extinção do incêndio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o chamado foi registrado por volta das 21h10, na Rua Governador Rosado Maia, nas imediações da caixa d’água da Compesa, no bairro do Salgado. Para a operação, foi utilizada uma viatura especializada no combate a incêndios.

O fogo foi totalmente controlado e a ocorrência encerrada por volta das 22h30, sem registro de vítimas. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio não são divulgadas.

Em casos semelhantes, a orientação dos bombeiros é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, manter distância das chamas e evitar qualquer tentativa de conter o fogo sem o uso de equipamentos apropriados.