as chamas começaram na parte interna da área da Estação Joana Bezerra, nas proximidades dos trilhos do metrô, e se espalharam por trás do muro que margeia a avenida; de acordo com Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas e não interferiram na operação do metrô

Incêndio atinge área de vegetação na estação Joana Bezerra, no Recife (Reprodução/Tv Guararapes)

Na manhã desta sexta-feira (19), um incêndio atingiu uma área de vegetação na Avenida Central, principal via da Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José, área central do Recife. Segundo relatos de moradores e comerciantes, o fogo teve início por volta das 6h.

De acordo com as informações, as chamas começaram na parte interna da área da Estação Joana Bezerra, nas proximidades dos trilhos do metrô, e se espalharam por trás do muro que margeia a avenida. A quantidade de fumaça causou preocupação entre comerciantes que mantêm barracas e pequenos pontos comerciais na via.

Temendo que o fogo atingisse botijões de gás, fiação elétrica e postes, comerciantes retiraram equipamentos e mercadorias de forma preventiva.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado às 6h40 para a ocorrência. Duas viaturas foram empregadas no combate às chamas, que foram controladas ainda pela manhã. Não houve registro de vítimas nem necessidade de acionamento da Defesa Civil.

Após o controle do incêndio, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo para evitar novos focos. As causas do incêndio seguem sendo investigadas.

