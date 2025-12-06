Incêndio atinge terreno abandonado em Casa Amarela, no Recife (Reprodução/Internet)

Um incêndio atingiu, na noite deste sábado (6), um terreno onde funcionava o antigo Colégio Decisão, na Estrada do Arraial, nas imediações da Igreja da Harmonia, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Segundo informações preliminares, o fogo começou a se alastrar por volta das 19h30, mas ainda não há confirmação sobre o que provocou as chamas. A informação foi divulgada inicialmente pelo blog de Ricardo Antunes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não chegaram ainda ao local. Enquanto o incêndio avançava, moradores de prédios próximos utilizaram mangueiras para tentar controlar as chamas e evitar que se aproximassem das residências. O Diario procurou a corporação, que informou que iria verificar a ocorrência.



