Seguranças de ronda noturna são mortos a tiros em Vertente do Lério

Os dois homens realizavam rondas em motocicletas quando foram executados por disparos de arma de fogo

A Polícia Civil informou que após a perícia, o corpo foi encaminhado para o IML e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Romulo Chico/DP)

Dois homens foram mortos em via pública em Vertente do Lério, no Agreste de Pernambuco, na noite de terça-feira (30).

As vítimas foram identificadas como Kaio Renan Silva Andrade, de 21 anos, e Milton Nascimento da Silva, de 27 anos.

Segundo informações preliminares, eles trabalhavam como seguranças informais de rondas noturnas, conhecidos como "turma do apito".

Os dois teriam sido executados com tiros de espingarda. Ainda conforme dados extraoficiais, as motocicletas usadas nas rondas foram encontradas próximas aos corpos.

Os corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

O duplo homicídio consumado é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Em nota, a corporação afirmou que “as diligências seguem até o esclarecimento do crime”.