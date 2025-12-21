Empresário é assassinado em frente a hospital em Santa Cruz do Capibaribe

Dois homens em uma moto se aproximaram do empresário Sindô Marques e um deles efetuou os disparos

Vídeo mostra momento do homicídio de Sindô Marques. (Foto: Reprodução)

O empresário do ramo de transportes Alcindo Marques Ramos, conhecido como Sindô - ou Cindor - Marques, de 80 anos, foi assassinado a tiros em via pública em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, no sábado (20).

Imagens mostram o momento em que o empresário está na calçada em frente ao Hospital Municipal Raymundo Francelino Aragão, na Avenida 29 de Dezembro, conversando com amigos. Dois homens em uma moto param ao lado, um deles desce e efetua os disparos. Sindô morreu no local.

A Polícia Civil informou que registrou o caso e que segue em diligências até o esclarecimento do caso. Não houve prisões até o momento.

Em novembro de 2017, o filho do empresário, Alcindo Marques Ramos Júnior, conhecido como Júnior da Transportadora ou Júnior de Sindô, de 47 anos, foi morto a tiros em uma churrascaria às margens da PE-160. Durante o sepultamento, várias carretas fizeram parte do cortejo, com flores e fotos.

O deputado estadual Diogo Moraes (PSDB), que foi vereador em Santa Cruz do Capibaribe, emitiu uma nota de pesar pela morte de Sindô. "Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do comerciante Sindô Marques. Neste momento de grande dor, me solidarizo com os familiares, amigos e toda a comunidade", declarou.