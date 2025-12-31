diariodepernambuco.com.br
Sport oficializa Marlon Douglas como primeiro reforço para temporada 2026

Marlon Douglas é o primeiro reforço do Sport para a temporada 2026

Paulo Mota

Publicado: 31/12/2025 às 10:26

Marlon Douglas, atacante do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

O Sport oficializou, na manhã desta quarta-feira (31), a contratação do atacante Marlon Douglas como o primeiro reforço para a temporada 2026. O jogador de 28 anos chega ao clube após defender o Paysandu, onde teve boa participação ao longo da última temporada.

Em entrevista coletiva, o executivo de futebol rubro-negro, Ítalo Rodrigues, destacou o perfil do atleta e a confiança na negociação. Segundo o dirigente, Marlon reúne características importantes para o planejamento do clube, como alta minutagem, entrega física e competitividade, além de representar um investimento financeiramente viável.

“É um atleta que eu trabalhei, que eu conheço. Acredito que ele se encaixa no perfil de alta minutagem, entrega física e competitividade. Financeiramente, é uma negociação confortável para o clube”, destacou o executivo.

Marlon Douglas atuou em 48 partidas pelo Paysandu na última temporada, período em que marcou sete gols e contribuiu com duas assistências. Atacante de velocidade, o jogador atua preferencialmente pelos lados do campo.

Natural de Toritama, no agreste pernambucano, Marlon foi formado nas categorias de base do Porto. Ao longo da carreira, também vestiu as camisas de Flamengo-PE, Central, Sport, Oeste, Gil Vicente, de Portugal, e Guarani, antes de retornar ao futebol pernambucano para reforçar o Leão da Ilha.

