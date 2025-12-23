Inmet prevê chuva na região mais seca de Pernambuco nesta terça (23)
27 municípios do Sertão, no extremo oeste de Pernambuco, terão chuva, conforme previsão do Inmet
Publicado: 23/12/2025 às 11:25
Extremo oeste do estado receberá chuva nesta terça, segundo o Inmet (REPRODUÇÃO/INMET)
Parte do Sertão, a mais seca de Pernambuco, terá chuva ao longo de toda terça-feira (23). É o que prevê a atualização do boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicado às 10h nesta manhã.
Ao todo serão 27 municípios sertanejos com previsão de chuva com volume de 20mm a 30mm, a hora, ou 50mm, o dia.
A região do Sertão, no extremo oeste de Pernambuco, e com divisa com os estados da Bahia, Piauí, Ceará e pequeno trecho da Paraíba, é a mesma que vem há semanas sofrendo com baixíssima umidade e onde a seca atingiu nível extremo.
Confira os 27 municípios com possibilidade de chuva, segundo o Inmet:
Afrânio
Araripina
Bodocó
Cabrobó
Cedro
Dormentes
Exu
Granito
Ipubi
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
Serra Talhada
Serrita
Terra Nova
Trindade
Verdejante