Inmet prevê chuva na região mais seca de Pernambuco nesta terça (23)

27 municípios do Sertão, no extremo oeste de Pernambuco, terão chuva, conforme previsão do Inmet

Extremo oeste do estado receberá chuva nesta terça, segundo o Inmet (REPRODUÇÃO/INMET)

Parte do Sertão, a mais seca de Pernambuco, terá chuva ao longo de toda terça-feira (23). É o que prevê a atualização do boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicado às 10h nesta manhã.

Ao todo serão 27 municípios sertanejos com previsão de chuva com volume de 20mm a 30mm, a hora, ou 50mm, o dia.

A região do Sertão, no extremo oeste de Pernambuco, e com divisa com os estados da Bahia, Piauí, Ceará e pequeno trecho da Paraíba, é a mesma que vem há semanas sofrendo com baixíssima umidade e onde a seca atingiu nível extremo.

Confira os 27 municípios com possibilidade de chuva, segundo o Inmet:

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Bodocó

Cabrobó

Cedro

Dormentes

Exu

Granito

Ipubi

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serra Talhada

Serrita

Terra Nova

Trindade

Verdejante