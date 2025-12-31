"Foram 31 tiros", diz dono de barbearia alvo de chacina em Jaboatão

Barbeiro anunciou o fechamento definitivo e a demolição do comércio; vítimas fatais tinham entre 18 e 31 anos e não possuíam antecedentes criminais

Dono da barberia, alvo de chacina, na terça (30), anuncio que o estabelecimento será fechado "definitivamente" (Fotos: Reprodução/Instagram via geovane_cortess)

Nas redes sociais, o dono de uma barbearia no bairro de Vila Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, afirmou que seu estabelecimento foi atingido por 31 tiros. O estabelecimento foi alvo de uma chacina, que deixou quatro mortos, na manhã de terça-feira (30).

Os suspeitos do ataque são dois homens que teriam estacionado uma motocicleta em frente ao estabelecimento. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de Pernambuco.

Em uma publicação, o barbeiro Geovane Soares afirmou que iria demolir o local e fecharia “definitivamente” o estabelecimento. Na mesma postagem, ele agradeceu pelo livramento e lamentou a morte de “seus irmãozinhos”. “Guarda eles em um lugar bom, Jesus. Me ajuda, Senhor", escreveu.

As vítimas do ataque foram identificadas como Yan Batista da Silva Costa e Mykael de Araújo Victor Durval, ambos de 18 anos; Paulo Gabriel Xavier de Melo, de 23; e Ednaldo Sales da Silva Filho, de 31. Segundo a PCPE, nenhum deles possuía histórico criminal.

Outros três homens, de 16, 17 e 28 anos, foram atingidos e encaminhados a unidades de saúde. Uma quarta pessoa também foi ferida e não precisou de atendimento médico.

O que aconteceu

Segundo o delegado Sérgio Ricardo, do DHPP, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta roubada minutos antes da chacina. Ao tentarem fugir, os criminosos não conseguiram dar partida no veículo, que havia sido bloqueado remotamente pelo proprietário por meio de um serviço de monitoramento.

Devido à falha do veículo, os autores abandonaram a moto no local e fugiram utilizando bicicletas. O delegado afirmou, ainda, que as vítimas tentaram se esconder dos disparos no banheiro do estabelecimento: "O local é muito pequeno; eles tentaram se abrigar, mas, infelizmente, os autores efetuaram disparos em direção a eles".

