'Meus irmãos morreram em cima de mim', diz barbeiro após chacina em Jaboatão. (Fotos: Reprodução/Redes Sociais | Reprodução/Instagram via geovane_cortess)

O dono da barbearia em Vila Sotave, Jaboatão dos Guararapes, onde ocorreu a chacina que deixou quatro mortos, na manhã desta terça-feira (30), descreveu o ataque como um “filme de terror”.

Os suspeitos do ataque são dois homens que teriam estacionado uma motocicleta em frente ao estabelecimento.

Por meio das redes sociais, o barbeiro Geovane Soares afirmou que as vítimas eram “gente do bem”.

“Que desespero, meu Deus. Que filme de terror. Meus amigos... Adeus, barbearia. Acabaram com meu mundo. Só corto o cabelo de gente do bem. Meus irmãos se foram no local que eu mais amava estar. Morreram em cima de mim”, escreveu Geovane.

Morreram no ataque Yan Batista da Silva Costa e Mykael de Araújo Victor Durval, ambos de 18 anos; Paulo Gabriel Xavier de Melo, de 23; e Ednaldo Sales da Silva Filho, de 31. Nenhum tinha histórico criminoso.

Outros três homens, de 16, 17 e 28 anos, foram atingidos e encaminhados a unidades de saúde. Uma quarta pessoa também foi ferida e não precisou de atendimento médico.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Segundo o delegado Sérgio Ricardo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o veículo usado no ataque havia sido roubado minutos antes da chacina e foi bloqueado remotamente pelo proprietário por meio de um serviço de seguro.

“Por conta do bloqueio, os criminosos não conseguiram dar partida na moto após o crime”, explicou. Com a falha do veículo, os autores teriam abandonado a motocicleta no local e fugido utilizando bicicletas.

O delegado afirmou, ainda, que as vítimas tentaram se esconder dos tiros no banheiro da barbearia: “O local é muito pequeno; eles tentaram se abrigar, mas, infelizmente, os autores efetuaram disparos em direção a eles”.