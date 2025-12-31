Dono de barbearia anuncia fechamento após chacina em Jaboatão: "acabaram com meu mundo"

A barbearia foi alvo de uma chacina que deixou quatro mortos na terça-feira (30)

Dono da barberia, alvo de chacina, na terça (30), anuncio que o estabelecimento será fechado "definitivamente" (Fotos: Reprodução/Instagram via geovane_cortess)

O proprietário da barbearia em Vila Sotave, Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, anunciou em suas redes sociais que o estabelecimento será fechado "definitivamente". O estabelecimento foi alvo de uma chacina que deixou quatro mortos na manhã desta terça-feira (30).

Os suspeitos do ataque são dois homens que teriam estacionado uma motocicleta em frente ao estabelecimento. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de Pernambuco.

Por meio das redes sociais, o barbeiro Geovane Soares disse que as cenas do crime "nunca vão sair de sua mente". "Obrigado, meu Papai do Céu, pelo livramento. Não entendo por que o Senhor levou meus irmãozinhos. Guarda eles em um lugar bom, Jesus. Me ajuda, Senhor", escreveu em uma postagem.

Em outra publicação, o barbeiro declarou que as vítimas eram "gente do bem". "Que desespero, meu Deus. Que filme de terror. Meus amigos... Adeus, barbearia. Acabaram com meu mundo. Só corto o cabelo de gente do bem. Meus irmãos se foram no local que eu mais amava estar. Morreram em cima de mim", desabafou.

As vítimas do ataque foram identificadas como Yan Batista da Silva Costa e Mykael de Araújo Victor Durval, ambos de 18 anos; Paulo Gabriel Xavier de Melo, de 23; e Ednaldo Sales da Silva Filho, de 31. Segundo a PCPE, nenhum deles possuía histórico criminal.

O que aconteceu



Segundo o delegado Sérgio Ricardo, do DHPP, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta roubada minutos antes da chacina. Ao tentarem fugir, os criminosos não conseguiram dar partida no veículo, que foi bloqueado remotamente pelo proprietário por meio de um serviço de monitoramento.

Devido à falha do veículo, os autores abandonaram a moto no local e fugiram utilizando bicicletas. O delegado afirmou, ainda, que as vítimas tentaram se esconder dos disparos no banheiro do estabelecimento: "O local é muito pequeno; eles tentaram se abrigar, mas, infelizmente, os autores efetuaram disparos em direção a eles".