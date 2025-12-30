Chacina em Jaboatão: quem são as vítimas do ataque a tiros em barbearia

Quatro homens foram mortos durante um ataque a tiros em uma barbearia, no bairro de Vila Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta terça-feira (30)

Os suspeitos são dois homens que teriam estacionado uma motocicleta em frente ao estabelecimento. (Reprodução/Redes Sociais )

Quatro homens foram mortos durante um ataque a tiros em uma barbearia, no bairro de Vila Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta terça-feira (30).

Eles foram identificados como Yan Batista da Silva Costa e Mykael de Araújo Victor Durval, ambos de 18 anos; Paulo Gabriel Xavier de Melo, de 23; e Ednaldo Sales da Silva Filho, de 31. Nenhum tinha histórico criminoso.

Outros três homens, de 16, 17 e 28 anos, foram atingidos e encaminhados a unidades de saúde. Uma quarta pessoa também foi ferida e não precisou de atendimento médico.

A chacina é investigada pela Polícia Civil de Pernambuco.

No Instagram, o dono do estabelecimento onde a chacina aconteceu, o barbeiro Geovane Soares, falou sobre o momento do ataque, descrito como um “filme de terror”.

"Que desespero, meu Deus. Que filme de terror. Meus amigos... Adeus barbearia. Acabaram com meu mundo", disse em uma publicação. "Só corto o cabelo de gente do bem. Meus irmãos se foram no local que eu mais amava estar. Morreram em cima de mim”.

Os suspeitos do ataque são dois homens que teriam estacionado uma motocicleta em frente ao estabelecimento.

Segundo o delegado Sérgio Ricardo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o veículo usado no crime havia sido roubado minutos antes da chacina e foi bloqueado remotamente pelo proprietário por meio de um serviço de seguro.

“Por conta do bloqueio, os criminosos não conseguiram dar partida na moto após o crime”, explicou. Com a falha do veículo, os autores teriam abandonado a motocicleta no local e fugido utilizando bicicletas.

O delegado afirmou, ainda, que as vítimas tentaram se esconder dos tiros no banheiro da barbearia: “O local é muito pequeno; eles tentaram se abrigar, mas, infelizmente, os autores efetuaram disparos em direção a eles”.

