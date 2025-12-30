Chacina em Jaboatão: vítimas de ataque a tiros em barbearia têm entre 16 e 31 anos
Os suspeitos da chacina são dois homens que teriam estacionado uma motocicleta em frente ao estabelecimento
Publicado: 30/12/2025 às 16:01
Quatro homens foram mortos em uma barbearia, no bairro de Vila Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta terça-feira (30) (Reprodução/Redes Sociais)
Sete das pessoas atingidas no ataque a tiros em uma barbearia, no bairro de Vila Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta terça-feira (30), têm entre 16 e 31 anos.
A chacina deixou quatro homens mortos: dois de 18 anos, um de 23 e um de 31 anos. Outros três, de 16, 17 e 28 anos, foram atingidos e encaminhados a unidades de saúde. Uma quarta pessoa também foi ferida e não precisou de atendimento médico.
Os suspeitos do ataque são dois homens que teriam estacionado uma motocicleta em frente ao estabelecimento. A chacina é investigada pela Polícia Civil de Pernambuco.
Segundo o delegado Sérgio Ricardo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o veículo usado no crime havia sido roubado minutos antes da chacina e foi bloqueado remotamente pelo proprietário por meio de um serviço de seguro.
“Por conta do bloqueio, os criminosos não conseguiram dar partida na moto após o crime”, explicou. Com a falha do veículo, os autores teriam abandonado a motocicleta no local e fugido utilizando bicicletas.
O delegado afirmou, ainda, que as vítimas tentaram se esconder dos tiros no banheiro da barbearia: “O local é muito pequeno; eles tentaram se abrigar, mas, infelizmente, os autores efetuaram disparos em direção a eles”.
Até o momento, a investigação aponta que nenhuma das quatro vítimas possuía antecedentes criminais. “Ao levantarmos o cadastro criminal e civil, não encontramos registros em nenhuma delas. Mas, por enquanto, é muito cedo, e ainda iremos aprofundar as investigações”, declarou Ricardo.