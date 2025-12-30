Chacina em Jaboatão: vítimas de ataque a tiros em barbearia têm entre 16 e 31 anos

Os suspeitos da chacina são dois homens que teriam estacionado uma motocicleta em frente ao estabelecimento

Quatro homens foram mortos em uma barbearia, no bairro de Vila Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta terça-feira (30) (Reprodução/Redes Sociais)

Sete das pessoas atingidas no ataque a tiros em uma barbearia, no bairro de Vila Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta terça-feira (30), têm entre 16 e 31 anos.

A chacina deixou quatro homens mortos: dois de 18 anos, um de 23 e um de 31 anos. Outros três, de 16, 17 e 28 anos, foram atingidos e encaminhados a unidades de saúde. Uma quarta pessoa também foi ferida e não precisou de atendimento médico.

Os suspeitos do ataque são dois homens que teriam estacionado uma motocicleta em frente ao estabelecimento. A chacina é investigada pela Polícia Civil de Pernambuco.

Segundo o delegado Sérgio Ricardo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o veículo usado no crime havia sido roubado minutos antes da chacina e foi bloqueado remotamente pelo proprietário por meio de um serviço de seguro.

“Por conta do bloqueio, os criminosos não conseguiram dar partida na moto após o crime”, explicou. Com a falha do veículo, os autores teriam abandonado a motocicleta no local e fugido utilizando bicicletas.

O delegado afirmou, ainda, que as vítimas tentaram se esconder dos tiros no banheiro da barbearia: “O local é muito pequeno; eles tentaram se abrigar, mas, infelizmente, os autores efetuaram disparos em direção a eles”.

Até o momento, a investigação aponta que nenhuma das quatro vítimas possuía antecedentes criminais. “Ao levantarmos o cadastro criminal e civil, não encontramos registros em nenhuma delas. Mas, por enquanto, é muito cedo, e ainda iremos aprofundar as investigações”, declarou Ricardo.

