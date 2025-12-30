Chacina em Jaboatão: moto usada para o crime havia sido roubada minutos antes do ocorrido
Publicado: 30/12/2025 às 14:47
Os suspeitos são dois homens que teriam estacionado uma motocicleta em frente ao estabelecimento. (Reprodução/Redes Sociais )
Quatro homens foram mortos em uma barbearia, no bairro de Vila Sotave, em Jaboatão dos Guararapes, na manhã desta terça-feira (30). Outros três foram atingidos e encaminhados a unidades de saúde, uma quarta pessoa também foi ferida e não precisou de atendimento. Os suspeitos são dois homens que teriam estacionado uma motocicleta em frente ao estabelecimento.
O delegado Sérgio Ricardo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou que a motocicleta usada para o crime havia sido roubada minutos antes da chacina. No entanto, o proprietário conseguiu bloquear o veículo remotamente através de um serviço de seguro.
“Por conta do bloqueio, os criminosos não conseguiram dar partida na moto após o crime”, explicou o delegado. Por conta da falha do veículo, os autores teriam abandonado a motocicleta no local e fugido utilizando bicicletas.
O delegado confirma ainda que as vítimas tentaram se esconder dos tiros no banheiro da barbearia. “O local é muito pequeno, eles tentaram se abrigar, mas, infelizmente, os autores efetuaram disparos em direção a eles”, afirmou.
Até o momento, a investigação aponta que nenhuma das quatro vítimas possuía antecedentes criminais. “Ao levantarmos o cadastro criminal e civil, não encontramos registros em nenhuma delas. Mas, por enquanto, é muito cedo e ainda iremos aprofundar as investigações”, declarou Ricardo.
