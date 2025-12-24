Virada do Recife 2026 terá um dos maiores palcos do Réveillon, diz Prefeitura

Palco da Virada do Recife 2026. (Divulgação)

De acordo com a Prefeitura do Recife, a Virada Recife 2026 entrará para a história com a montagem de um palco inédito de 65 metros de largura, 22 metros de altura e 370 m² de painéis de LED. Este seria um dos maiores cenários já vistos em festas de Réveillon no Brasil. Este ano o palco traz uma cenografia com a coroa mural com quatro torres, elementos que integra o Brasão da Cidade do Recife, buscando reforçar a identidade e o simbolismo da capital pernambucana na chegada de 2026.

Os shows começam no sábado, 27 de dezembro, com apresentações de João Gomes, Gusttavo Lima, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Eric Land e Juciê. No domingo, 28, sobem ao palco Anitta, Priscila Senna, Xand Avião, Raphaela Santos e PV Calado. Já na noite da quarta-feira, 31, a virada do ano será comandada por Alceu Valença, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Lipe Lucena e Matheus Moraes, sempre a partir das 19h.

Segundo a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, a capital pernambucana deve receber entre 350 mil e 400 mil turistas, vindos de diversos estados brasileiros e também do exterior. Durante os três dias de festa, a expectativa é de público superior a um milhão de pessoas.

A Prefeitura do Recife projeta 95% de ocupação da rede hoteleira, o que representaria um crescimento de 8% em toda a cadeia turística em relação ao mesmo período do ano passado e a geração de cerca de 35 mil postos de trabalho temporários. A AENA estima ainda mais de 130 voos extras no Aeroporto Internacional do Recife até o fim do mês.

Como nas últimas edições, além da área gratuita, o evento contará com área com venda de ingressos com serviço de bebidas incluso (open bar) e mesas, organizada por produtora privada. De acordo com a Prefeitura do Recife, o evento não terá custos de cachês artísticos nem de estrutura para os cofres municipais. A festa é realizada em parceria com a iniciativa privada e com patrocínio das Loterias Caixa e Governo do Brasil, por meio da Mega Sena da Virada.

