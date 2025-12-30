Tarifas de pedágio no Litoral Sul ficam mais caras a partir de 4 de janeiro; veja novos valores

Valor das tarifas na Rota do Atlântico, que liga Suape às praias do Litoral Sul, passam de R$ 11,10 para R$ 11,60 para automóveis e caminhonete

A medida atende ao reajuste anual previsto em contrato (Divulgação)

As tarifas do pedágio da Rota do Atlântico, que liga Suape às praias do Litoral Sul, vão ficar mais caras a partir das 0h do dia 4 de janeiro de 2026. A mudança, autorizada pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe), fará com que os valores para automóveis e caminhonetes passem de R$ 11,10 para R$ 11,60.

A medida atende ao reajuste anual previsto em contrato, com variação baseada no índice definido pela Arpe e publicado no Diário Oficial do Estado em 23 de dezembro de 2025. De acordo com a concessionária, o reajuste anual garante o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e a continuidade dos investimentos na operação da rodovia.

“O ajuste tarifário previsto contratualmente é indispensável para manter e ampliar os investimentos em infraestrutura e na operação, refletindo em mais segurança viária. Com esse suporte, é possível executar obras, implementar novas tecnologias, reforçar a manutenção, aprimorar pavimentos e sinalizações e apoiar ações socioambientais nas comunidades do entorno”, afirma Fábio Guimarães, gerente de operações da concessão.

A concessionária ressalta que, nos últimos anos, a rodovia sofreu intervenções importantes, como a instalação de painéis de LED nas praças de pedágio, que exibem informações operacionais e campanhas educativas, e a implementação de um sistema de autoatendimento completamente digital. Além disso, o Centro de Controle Operacional (CCO), com novos equipamentos e sistemas digitais, recebeu novos equipamentos e sistemas digitais.

Confira, na íntegra, os novos valores do pedágio:

*Automóvel, caminhoneta, furgão (2 eixos/rodagem simples) – R$11,60

* Caminhão leve, ônibus, caminhão e furgão (2 eixos/rodagem dupla) – R$ 23,20

* Caminhão, caminhão com semirreboque e ônibus (3 eixos/rodagem dupla) – R$ 34,80

* Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (4 eixos/rodagem dupla) – R$ 46,40

* Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (5 eixos/rodagem dupla) – R$ 58,00

* Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (6 eixos/rodagem dupla) – R$ 69,60

* Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (7 eixos/rodagem dupla) – R$ 81,20

* Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (8 eixos/rodagem dupla) – R$ 92,80

* Caminhão com reboque, caminhão com semirreboque (9 eixos/rodagem dupla) – R$ 104,40

* Automóvel ou caminhoneta com semirreboque (3 eixos/rodagem simples) – R$ 17,40

* Automóvel ou caminhoneta com reboque (4 eixos/rodagem simples) – R$ 23,20

* Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor (2 eixos/rodagem simples) – R$ 5,80

