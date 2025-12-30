Agressão a turistas em Porto de Galinhas: SDS diz que investigação é "prioridade total"

Em entrevista ao Diario, nesta terça (30), o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, afirmou que "pediu prioridade total" para essa investigação. Sobre a possibilidade de enquadrar o crime como tentativa de homicídio, ele afirmou que é preciso esperar o inquérito ser concluído

Nas imagens, barraqueiros aparecem cercando os empresários, e desferindo golpes contra eles enquanto um guarda-vidas tenta apartar a confusão (Reprodução/Redes Sociais)

O caso das agressões praticadas por barraqueiros contra um casal de turistas, na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Grande Recife, no sábado (27), será tratado como prioridade pela Secretaria de Defesa Social (SDS).

Em entrevista ao Diario, nesta terça (30), o secretário Alessandro Carvalho afirmou que “pediu prioridade total” para a essa investigação.

Na segunda (29), a governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que 14 pessoas tinham sido identificadas e que elas serão indiciadas por envolvimento no crime.

Na entrevista, Carvalho afirmou que será preciso esperar a conclusão do inquérito para pode saber como os envolvidos serão enquadrados.

Sobre a possibilidade de tipificar o caso como tentativa de homicídio, o secretário afirmou que caberá ao delegado titular do inquérito apontar o delito praticado.

Para ele, é possível observar, de imediato, lesão corporal, mas a tipificação ficará a cargo dos responsáveis pela investigação.

“Quem pode dizer é o delegado que está presidindo o inquérito, depois que ele se inteirar de todas as circunstâncias. Então, tem o boletim de ocorrência que é lavrado. Tem o depoimento das vítimas. Você vai ouvir todo mundo. Tem os vídeos. Então, uma coisa é você agredir com a intenção de matar. Isso é uma tentativa de homicídio. Outra coisa é você agredir com a intenção de lesionar. Isso tem uma diferença muito grande. Qual foi a intenção? Mas isso, ninguém pode antecipar”, disse.

Ainda segundo o titular da SDS, o papel dos gestores, agora, é ressaltar que o caso merece atenção total, porque “foi algo muito grave”.

Sobre o futuro da investigação, Carvalho ressaltou que o número de envolvidos pode mudar.

No momento, a polícia tem as pessoas que apareceram nos vídeos, “os identificados naquela cena”.

“Isso pode aumentar. E pode diminuir. E com outros vídeos, com depoimento. Ou a pessoa estava na cena, mas quando você ouve um ouve outro e entende a dinâmica. Porque você tem que imputar a cada pessoa aquilo que ela fez”, acrescentou.

Para o secretário, cada um vai ter que responder por algo que fez e que fique comprovado.

“Nós não podemos generalizar nem pré-julgar. Isso tem que ser feito de forma técnica. E o delegado, a delegada está fazendo isso com a equipe dela. Com apoio de equipes de fora. E isso vai ser concluído da maneira mais rápida possível. Mas com toda a legalidade, com toda a técnica”, finalizou.

Como foi

No sábado (27), os turistas Johnny Andrade Barbosa e Cleiton Zanatta foram agredidos por barraqueiros.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o casal relatou que as agressões começaram após eles se recusarem a pagar a conta do uso da barraca.

Eles alegam que os comerciantes teriam cobrado quase o dobro do que havia sido combinado anteriormente.