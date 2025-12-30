Bancos têm funcionamento especial no fim do ano; confira mudanças

Último expediente dos bancos em 2025 acontece nesta terça-feira (30), o que requer atenção com datas de pagamentos e transações

Não haverá expediente bancário nos dias 31/12 e 01/01. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Por causa das festas de fim de ano, bancos em todo o país terão alterações em seu funcionamento. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o último expediente bancário de 2025 acontece nesta terça-feira (30), o que requer atenção com datas de pagamentos e transações bancárias.

Nos dias 31 e 1 de 2026 (feriado de Confraternização Universal), não haverá expediente bancário e as compensações não serão efetivadas, incluindo TED. O atendimento presencial só será retomado no próximo dia 2, nas localidades onde não houver feriado municipal.

A Febraban também esclarece que contas de consumo- a exemplo das contas de água, energia e internet- com vencimento para os dias 31/12 e 01/01 podem ser pagas sem acréscimo no próximo dia útil. Tributos e impostos com vencimento nesses dias devem ser antecipados, para evitar juros e multa.

“Normalmente os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, explica o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Pix

Durante todo esse período, transações via PIX poderão ser realizadas normalmente, 24 horas por dia. Internet banking, mobile banking, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes bancários também funcionam como alternativa para pagamentos, transferências e demais serviços nos dias 31/12 e 1º/1.

“Esses canais oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento”, acrescenta Faria.

Além disso, boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

