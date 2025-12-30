Motorista por aplicativo é resgatado após sequestro em Jaboatão dos Guararapes

Motorista de aplicativo foi posto na mala do veículo pois dois homens; um dos suspeitos morreu no local da ocorrência, no bairro do Pacheco, após troca de tiros com a polícia

Ocorrência foi atendida por policiais militares do 12º Batalhão (Reprodução/Google Street View)

Um motorista por aplicativo foi sequestrado, posto na mala do veículo e resgatado por policiais, no bairro do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. A Polícia Militar foi acionada para o caso no último domingo (28), por policiais que viram o momento em que a vítima, de 35 anos, foi abordada por dois suspeitos, um deles com uma pistola 9mm.

Agentes do GATI do 12º Batalhão acompanharam o carro, uma Fiat Siena de cor branca, em área urbana e fizeram sua interceptação quando os suspeitos entraram em uma estrada de terra. No local, o veículo em fuga caiu em um buraco e bateu em uma ribanceira.

Após troca de tiros, a vítima foi retirada do porta-malas e resgatada pela equipe, apresentando escoriações pelo corpo. Ela foi conduzida para a UPA de Torrões junto aos dois suspeitos.

Um deles, identificado como Sandro Roberto Cândido da Silva, de 28 anos, foi atingido pelos disparos e chegou à unidade de saúde sem vida. Segundo encaminhamento emitido pela unidade de saúde, obtido pelo Diario de Pernambuco, ele apresentava “orifício puntiforme” — pequena lesão — na parte posterior da cabeça.

O outro suspeito, identificado como Josuel Victor Santana Bezerra, de 19 anos, foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado. Na última segunda-feira (29), ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Após a ocorrência, a polícia recuperou o carro da vítima, apreendeu uma pistola com dois carregadores e 30 munições calibre 9mm. Os agentes também localizaram três celulares e um relógio de prata que estavam na posse dos suspeitos.