Suspeitos de sequestro são presos após exigir um apartamento para liberar a vítima

Cinco pessoas foram detidas em Jaboatão dos Guararapes; empresário ficou cerca de 24 horas em cativeiro e foi libertado sem pagamento de resgate

Delegado Paulo Furtado, Gestor DRACCO; Delegado Ivaldo Pereira, Gestor DIRESP; Delegada Wanessa Bastos, Adjunta GOE. (Ascom PCPE)

Cinco suspeito de um sequestro de um empresário foram presos após exigir um apartamento como garantia para libertá-lo.

Divulgada nesta quinta (6), a captura aconteceu na terça-feira (4), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

A vítima foi libertada durante uma operação realizada pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) e pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Dracco), da Polícia Civil de Pernambuco

Em entrevista coletiva, a delegada-adjunta do GOE, Wanessa Bastos, disse que o crime ocorreu na manhã da segunda-feira (3), no bairro de Candeias, em Jaboatão. O empresário estava em frente a um estabelecimento comercial, quando foi abordado e levado à força por três homens armados.

Após o sequestro, os criminosos exigiram da família o pagamento de R$ 450 mil ou um apartamento e uma Picape Toro para libertá-lo.

As investigações apontam que a vítima foi levada para um cativeiro no bairro de Marcos Freire, também em Jaboatão. O local foi identificado na manhã da terça-feira, quando o GOE iniciou as diligências para resgatar o empresário.

Segundo a Wanessa, a equipe decidiu entrar imediatamente no imóvel após constatar que ele estava prestes a ser transferido para outro cativeiro.

Durante a ação, os agentes encontraram a vítima amarrada, com ferimentos na cabeça e no rosto.

O homem foi libertado sem que qualquer valor tivesse sido pago pelos familiares. No local, foram apreendidos uma pistola calibre .40 com numeração raspada, quatro veículos, alguns com sinais de adulteração, e pequenas quantidades de maconha e cocaína.

Ainda de acordo com a delegada, três dos suspeitos participaram diretamente do arrebatamento da vítima, enquanto os outros dois se revezavam na vigilância do cativeiro. Todos foram autuados em flagrante e tiveram a prisão preventiva decretada após audiência de custódia.

A motivação do crime ainda está sob investigação. A Polícia Civil informou que trabalha com a possibilidade de participação de outros envolvidos, incluindo um possível mandante.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar todos os responsáveis pelo crime e eventuais conexões com outras práticas criminosas.