Agressão a turistas em Porto de Galinhas: prefeito pede desculpas "em nome de trabalhadores"

Casal de turistas foi agredido na praia de Porto de Galinhas no último sábado (27) após serem cobrados indevidamente pelo aluguel de cadeiras e guarda-sol (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Após o episódio de agressão contra um casal de turistas de Mato Grosso, na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Grande Recife, o prefeito Carlos Santana (Republicanos) pediu “desculpas em nome de todos os trabalhadores”.

No sábado (27), os turistas Johnny Andrade Barbosa e Cleiton Zanatta foram agredidos por barraqueiros.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o casal relatou que as agressões começaram após eles se recusarem a pagar a conta do uso da barraca.

Eles alegam que os comerciantes teriam cobrado quase o dobro do que havia sido combinado anteriormente.

Por meio das redes sociais, o prefeito Carlos Santana classificou o ocorrido como "lamentável" e afirmou que a violência não reflete o histórico de receptividade da região.

Além do pedido de desculpas, o prefeito anunciou medidas administrativas imediatas para punir os responsáveis e evitar que novos casos de abusos contra consumidores voltem a acontecer.

Dentre elas, está a suspensão pelo período de uma semana do estabelecimento envolvido no caso de agressão ao casal.

Medidas

As medidas foram divulgadas nessa segunda-feira (29) pela Prefeitura de Ipojuca. De acordo com a administração municipal, haverá reforço das ações de fiscalização na orla, com ampliação do efetivo da Guarda Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente no local.

A fiscalização também será reforçada quanto ao cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, inclusive sobre a ação de pessoas que atuam de forma irregular como “flanelinhas”. Além disso, os agentes municipais deverão atuar de maneira intensificada para coibir práticas irregulares, como exigência de consumação mínima nos estabelecimentos.

