Adutora do Agreste leva água do São Francisco para Bezerros pela primeira vez

Ainda serão feitas correções de vazamentos e novos testes de equilíbrio de pressão até que o sistema esteja operando sem dificuldades

O trecho leva o Velho Chico da Estação de Tratamento de Água (ETA) Salgado, em Caruaru, até a ETA Bezerros. (Divulgação)

O município de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, recebeu água do Rio São Francisco pela primeira vez na história na madrugada do último domingo (28), devido à conclusão das obras e avanço dos testes do Lote 5B da Adutora do Agreste. O trecho leva o Velho Chico da Estação de Tratamento de Água (ETA) Salgado, em Caruaru, até a ETA Bezerros.

De acordo com o governo estadual, a etapa inicial dos testes alcançou um volume de 100 litros de água por segundo. A vazão esperada, no entanto, é de 200 litros, o suficiente para abastecer diariamente os 70 mil habitantes do município.

Com a barragem de Jucazinho estando em apenas 0,88% de sua capacidade total em razão da falta de chuvas, o abastecimento de Bezerros vinha dependendo do sistema Brejão/Araçá.

O Lote 5B da Adutora do Agreste está sendo testado há 45 dias, passando pelo processo de enchimento da tubulação. Serão feitas correções de vazamentos e novos testes de equilíbrio de pressão até que o sistema esteja operando sem dificuldades.







O mesmo trecho da Adutora pretende atender, em seguida, o município de Gravatá. A previsão é que as obras sejam finalizadas até o primeiro trimestre de 2026. O investimento é de R$ 92 milhões.

“Com a Adutora do Agreste levando água da Transposição do São Francisco para Bezerros, a falta de água ficará no passado, mesmo em tempos de estiagem. O sistema dará segurança hídrica ao município, cumprindo o objetivo dessa obra que é tão importante para a região, e que vem ganhando celeridade em razão dos esforços da governadora Raquel Lyra”, destacou o presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Douglas Nóbrega.