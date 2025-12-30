Tarifa de embarque dos terminais de ônibus de Pernambuco aumentam em 6% a partir do dia 1º de janeiro
Reajuste das tarifas é válido para os terminais rodoviários concedidos à empresa Socicam, incluindo o do Recife (TIP)
Publicado: 30/12/2025 às 10:03
Terminal Rodoviário do Recife (TIP) (Foto: Blenda Souto Maior/Arquivo DP)
Uma resolução da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Pernambuco (Arpe) publicada no Diario Oficial desta terça-feira (30) determinou o aumento de 6,022% da tarifa de embarque de terminais rodoviários estaduais. O novo valor entra em vigor já nesta quinta-feira (1º), a partir da meia-noite.
O reajuste das taxas é válido para os terminais rodoviários do Recife (TIP), Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Petrolina, e Serra Talhada – todos concedidos à empresa Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda.
Confira os valores arredondados dos embarques intermunicipais e interestadual em 2026
- Intermunicipal com até 50km: de R$ 0,70 para R$ 0,75;
- Intermunicipal com de 50km a 100km: de R$ 1,30 para R$ 1,40;
- Intermunicipal com de 100km a 200km: de R$ 3,35 para R$ 3,50;
- Intermunicipal acima de 200km: de R$ 8,45 para R$ 8,95;
- Interestadual: de R$ 8,45 para R$ 8,95.