Vídeo de turista denunciando ameaça de barraqueiro em praia de Porto de Galinhas volta a viralizar

A denúncia de uma turista de Porto de Galinhas voltou a viralizar após o recente caso de agressão sofrida por um casal na praia

Luciana Santos, turista de Porto de Galinhas (Foto: TikTok/grupodalu)

A denúncia de uma turista de Porto de Galinhas, na cidade de Ipojuca, voltou a viralizar após o recente caso de agressão sofrida por um casal na praia. No vídeo, publicado no dia 25 de novembro deste ano, Luciana Santana faz um alerta aos visitantes de Porto denunciando ter sido ameaçada por um barraqueiro na Praia do Cupe.





Segundo ela, ao escolher uma mesa para passar um tempo na praia com as amigas, o barraqueiro informou que elas poderiam escolher entre pagar 120 reais somente pela mesa ou pagar o consumo. Luciana conta que uma amiga pediu uma porção e foi negada pelo barraqueiro, pois ele disse que o pedido não entrava no acordo de pagamento por consumo. Ao tentar argumentar com o comerciante, afirmando que o acordo não foi esclarecido, ele teria reagido com agressividade e gritado com as clientes.

Elas ainda teriam sido ameaçadas ao voltarem para a barraca para buscar um pertence. De acordo com Luciana, o barraqueiro disse que “se vocês voltarem aqui, eu vou tomar vocês”. O “tomar” significaria “roubar”. No caminho para ir embora do local, ela diz ter visto um grupo de meninos que se referiam a ela e as amigas como “essas que não pagaram a conta”: “Não é que a gente não pagou, gente. A gente nem pôde consumir. A gente tinha que consumir o que ele queria que a gente consumisse. [...] Na hora de pedir o que a gente queria comer, não podia ser aquilo”, diz a turista.

Novo caso de agressão

O vídeo de Luciana ganha nova popularidade após um caso de violência na praia de Porto de Galinhas no último sábado (27), no qual um casal de turistas foi agredido ao se negar a pagar um valor diferente do negociado pelo aluguel de cadeiras e do guarda-sol.

Johnny Andrade Barbosa e Cleiton Zanatta, do Mato Grosso, sofreram ataques de pelo menos 14 pessoas e foram socorridos por salva-vidas no local do ocorrido. Segundo a governadora Raquel Lyra (PSD), a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), os envolvidos que foram identificados serão indiciados.