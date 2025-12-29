SDS identificou 14 envolvidos em agressão a turistas em Porto de Galinhas, diz Raquel Lyra

Governasora Raquel Lyra (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) identificou 14 pessoas envolvidas na agressão a turistas em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, Litoral Sul do estado, no último sábado (27). A declaração foi dada em entrevista à Rádio Jornal nesta segunda-feira (29).

De acordo com Lyra, os agressores serão indiciados. “Desde o último boletim que recebi da SDS, 14 das pessoas envolvidas na agressão foram qualificadas. Já sabemos quem são. E serão indiciados”, afirmou.

“Desde o primeiro momento, acompanhando de perto com o secretário Alessandro [Carvalho, da SDS], determinei que fossem tomadas todas as providências, como a polícia vem fazendo com todos os crimes que temos”, complementou a governadora.

Lyra também pediu desculpas pelo episódio de agressão contra os turistas “em nome do povo de Pernambuco”.

“Nossas praias são lindas, nosso povo é acolhedor, que transpira um carinho por aqueles que vêm pra cá nos visitar. Eu tenho dito sempre que um lugar é bom para visitar quando ele é bom para viver. Nós temos investido muito em segurança pública, um tema muito crítico em Pernambuco”, disse.



Nota

Por meio de nota publicada nas redes sociais na segunda-feira (29), o Governo do Estado informou que determinou o "reforço imediato" das ações de segurança no local, bem como atuação direta do setor de inteligência da nossa Secretaria de Defesa Social. O posicionamento ressalta que ordenamento e fiscalização do comércio são atribuições municipais.

"Ao longo desta manhã também estamos realizando uma reunião com a participação da Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Procon) e da Prefeitura de Ipojuca, reforçando a atuação integrada entre o Estado e município", completa a nota.