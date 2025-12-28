Turistas são agredidos por barraqueiros em Porto de Galinhas: "Um massacre"

Turistas alegam que a agressão começou após se recusarem a pagar um valor diferente do combinado pelo uso da cadeira e do guarda-sol

Vídeos mostram turistas sendo agredidos enquanto tentam deixar a praia. (Foto: Reprodução)

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma confusão envolvendo turistas e barraqueiros na praia de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, na tarde deste sábado (27). Nas imagens, é possível observar dois homens sendo agredidos por barraqueiros enquanto tentam deixar a praia em um veículo da equipe de salva-vidas.

O desentendimento teria começado após divergência sobre valores cobrados pelo aluguel de cadeiras e do guarda-sol. Os dois turistas, o casal Johnny Andrade Barbosa e Cleiton Zanatta, do Mato Grosso, afirmam que o uso das cadeiras havia sido negociado por determinado valor, mas, no momento do pagamento, foi cobrado quase o dobro.

"Escolhemos Porto de Galinhas para passar alguns dias de férias e nos deparamos com essa atrocidade ontem", diz Johnny em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais.

"Nós questionamos. Falamos 'cara, não foi esse o valor que você havia combinado com a gente'. Eu falei: 'Eu não vou pagar, vou pagar o valor que a gente tinha combinado'", relata o turista.

Segundo Johnny, o comerciante teria arremessado uma cadeira contra ele após exigir o pagamento do valor cobrado na conta.

"Quando me dei conta, não era nem um e nem dois, tinham uns 10, 15 em cima da gente, batendo na gente", diz. "Meu rosto está completamente danificado, toda a lateral do meu corpo está machucada", acrescenta ele, que apresenta um dos olhos inchados.

"Se não fossem os salva-vidas, esta hora a gente estaria morto, porque realmente foi um massacre", completa o turista.

"Enquanto continuar essa situação, não venham para Porto de Galinhas", diz Cleiton no vídeo. "Nós vamos processar a prefeitura e o estado de Pernambuco e eu espero nunca mais na minha vida pisar nesse lugar". O casal diz já ter acionado os advogados, além de registrar o boletim de ocorrência.

Prefeitura

A Prefeitura de Ipojuca declara em nota repudiar e lamentar o episódio. "Trata-se de um fato grave e incompatível com os valores de respeito, acolhimento e hospitalidade que norteiam o destino".

Segundo a prefeitura, os órgãos competentes já apuram o ocorrido para identificar envolvidos e adotar as medidas cabíveis. A gestão afirma ainda que realiza um trabalho contínuo de ordenamento da orla, incluindo recadastramento de ambulantes e reuniões com barraqueiros.

Também em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informa que a situação já estava controlada quando as forças de segurança do estado chegaram ao local.

De acordo com a pasta, a apuração do caso é tratada como prioridade e os trabalhos investigativos foram iniciados de imediato. A SDS afirma que a Polícia Militar trabalha com esquema reforço em Porto de Galinhas.

Confira as notas na íntegra:

Prefeitura de Ipojuca

A Prefeitura do Ipojuca repudia e lamenta o episódio ocorrido em Porto de Galinhas, envolvendo turistas e trabalhadores da praia, que resultou em agressões físicas.

Trata-se de um fato grave e incompatível com os valores de respeito, acolhimento e hospitalidade que norteiam o destino.

Os órgãos competentes já apuram o ocorrido para identificar os envolvidos e adotar as medidas legais cabíveis.

Desde o primeiro momento, houve atuação rápida das equipes de salva-vidas e da Guarda Municipal, garantindo a segurança no local e evitando o agravamento da situação.

A gestão municipal realiza um trabalho contínuo de ordenamento da orla. Nos últimos meses, foram intensificadas ações integradas de fiscalização e organização turística, incluindo o recadastramento de ambulantes, reuniões com barraqueiros e a entrega de crachás de identificação com QR Code, iniciativa que será ampliada a todos os trabalhadores da orla.

A Prefeitura reafirma seu compromisso com um turismo responsável, seguro e organizado, e seguirá atuando de forma integrada para preservar Porto de Galinhas como um destino acolhedor para moradores, trabalhadores e visitantes.

Secretaria de Defesa Social



A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) tomou conhecimento de uma ocorrência envolvendo turistas e barraqueiros na praia de Porto de Galinhas, motivada por um desacordo comercial. Quando as forças de segurança chegaram ao local, a situação já estava controlada. As vítimas foram socorridas por equipes de guarda-vidas civis da gestão municipal e encaminhadas para atendimento.

A SDS não foi acionanda pelo 190, mas assim que foi informada do fato, as diligências foram imediatamente iniciadas. A apuração do caso é tratada como prioridade, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos. A investigação de lesão corporal está sob responsabilidade da Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Divisão Especial de Apuração de Homicídios (DEAH), que iniciou de imediato os trabalhos investigativos e segue atuando para o completo esclarecimento dos fatos.

A SDS destaca, ainda, que a Polícia Militar de Pernambuco está atuando com um esquema reforçado de policiamento ostensivo em Porto de Galinhas e Maracaípe, no município de Ipojuca, com atuação integrada do 18º Batalhão da PM (18º BPM) e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

No último sábado, o 18º BPM empregou equipes de policiamento a pé, distribuídas em duplas e trios, em Porto de Galinhas e Maracaípe, além do recobrimento com viaturas, garantindo maior mobilidade e pronta resposta às ocorrências. Já o BPTur, unidade especializada em áreas turísticas, atuou com viaturas do Grupamento Itinerante (GI), distribuídas entre escalas ordinárias e extras, com cobertura ao longo do dia, além do Policiamento Ostensivo Geral (POG) a pé, reforçando a presença policial nas áreas de maior circulação de moradores e turistas.

A SDS orienta que, em caso de emergência, a população relate o crime imediatamente por meio do telefone 190, para que o atendimento possa ser feito o quanto antes. O relato também é fundamental para o aprimoramento do planejamento operacional das forças de segurança, como também para subsidiar as investigações.