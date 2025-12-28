Pneus são descartados de forma irregular no bairro da Tamarineira, no Recife

Os pneus foram descartados na rua Canápolis na tarde deste domingo (28)

Dois homens fazem o descarte irregular. (Foto: Reprodução)

Vídeos de câmera de segurança mostram dois homens descartando pneus de forma irregular em uma calçada no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife. O caso ocorreu na Rua Canápolis na tarde deste domingo (28).

As imagens mostram dois homens utilizando uma carroça para levar o material até o local.

Moradores das proximidades relataram receio de que os pneus estivessem sendo separados para algum protesto.

Procurada, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que faria a remoção, que ocorreu por volta das 19h30.

Alguns resíduos não podem ser descartados com o lixo comum, por oferecer riscos à saúde e ao meio ambiente. Geralmente são itens tóxicos, inflamáveis ou contaminantes. No caso de pneus, podem ser entregues em borracharias, revendas, locais conveniados com fabricantes ou ecoestações.

