Alerta de baixa umidade em Pernambuco: Inmet sinaliza perigo para 58 cidades
Umidade do ar pode chegar a 20% no Sertão e Agreste nesta segunda (29); confira as recomendações e cuidados com a saúde
Publicado: 29/12/2025 às 07:42
Onda de calor (Divulgação/ Organização Meteorológica Mundial)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (29), o alerta de perigo potencial de baixa umidade para 58 municípios de Pernambuco.
De acordo com o boletim, o alerta inicia a partir das 10h desta segunda com validade até às 21h. A baixa umidade atinge o Sertão e parte do Agreste do estado.
A previsão indica que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%.
Por isso, o órgão instrui que a população consuma bastante água, evite desgaste físicos e exposições prolongadas ao sol.
Confira as cidades:
- Afogados da Ingazeira
- Afrânio
- Araripina
- Belém do São Francisco
- Betânia
- Bodocó
- Brejinho
- Buíque
- Cabrobó
- Calumbi
- Carnaíba
- Carnaubeira da Penha
- Cedro
- Custódia
- Dormentes
- Exu
- Flores
- Floresta
- Granito
- Ibimirim
- Iguaracy
- Inajá
- Ingazeira
- Ipubi
- Itacuruba
- Itaíba
- Itapetim
- Jatobá
- Lagoa Grande
- Manari
- Mirandiba
- Moreilândia
- Orocó
- Ouricuri
- Parnamirim
- Petrolândia
- Petrolina
- Quixaba
- Salgueiro
- Santa Cruz
- Santa Cruz da Baixa Verde
- Santa Filomena
- Santa Maria da Boa Vista
- Santa Terezinha
- São José do Belmonte
- São José do Egito
- Serra Talhada
- Serrita
- Sertânia
- Solidão
- Tabira
- Tacaratu
- Terra Nova
- Trindade
- Triunfo
- Tupanatinga
- Tuparetama
- Verdejante