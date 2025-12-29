° / °
Alerta de baixa umidade em Pernambuco: Inmet sinaliza perigo para 58 cidades

Umidade do ar pode chegar a 20% no Sertão e Agreste nesta segunda (29); confira as recomendações e cuidados com a saúde

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/12/2025 às 07:42

Onda de calor/Divulgação/ Organização Meteorológica Mundial

Onda de calor (Divulgação/ Organização Meteorológica Mundial)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (29), o alerta de perigo potencial de baixa umidade para 58 municípios de Pernambuco.

De acordo com o boletim, o alerta inicia a partir das 10h desta segunda com validade até às 21h. A baixa umidade atinge o Sertão e parte do Agreste do estado.

A previsão indica que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%.

Por isso, o órgão instrui que a população consuma bastante água, evite desgaste físicos e exposições prolongadas ao sol.

Confira as cidades:

  • Afogados da Ingazeira
  • Afrânio
  • Araripina
  • Belém do São Francisco
  • Betânia
  • Bodocó
  • Brejinho
  • Buíque
  • Cabrobó
  • Calumbi
  • Carnaíba
  • Carnaubeira da Penha
  • Cedro
  • Custódia
  • Dormentes
  • Exu
  • Flores
  • Floresta
  • Granito
  • Ibimirim
  • Iguaracy
  • Inajá
  • Ingazeira
  • Ipubi
  • Itacuruba
  • Itaíba
  • Itapetim
  • Jatobá
  • Lagoa Grande
  • Manari
  • Mirandiba
  • Moreilândia
  • Orocó
  • Ouricuri
  • Parnamirim
  • Petrolândia
  • Petrolina
  • Quixaba
  • Salgueiro
  • Santa Cruz
  • Santa Cruz da Baixa Verde
  • Santa Filomena
  • Santa Maria da Boa Vista
  • Santa Terezinha
  • São José do Belmonte
  • São José do Egito
  • Serra Talhada
  • Serrita
  • Sertânia
  • Solidão
  • Tabira
  • Tacaratu
  • Terra Nova
  • Trindade
  • Triunfo
  • Tupanatinga
  • Tuparetama
  • Verdejante
