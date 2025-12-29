Alerta de baixa umidade em Pernambuco: Inmet sinaliza perigo para 58 cidades

Umidade do ar pode chegar a 20% no Sertão e Agreste nesta segunda (29); confira as recomendações e cuidados com a saúde

Onda de calor (Divulgação/ Organização Meteorológica Mundial)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (29), o alerta de perigo potencial de baixa umidade para 58 municípios de Pernambuco.

De acordo com o boletim, o alerta inicia a partir das 10h desta segunda com validade até às 21h. A baixa umidade atinge o Sertão e parte do Agreste do estado.

A previsão indica que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%.

Por isso, o órgão instrui que a população consuma bastante água, evite desgaste físicos e exposições prolongadas ao sol.



Confira as cidades: